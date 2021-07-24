Antalyaspor hazırlık maçında galip

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımı ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar kampında devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanlarını sürdüren kırmızı beyazlılar sezon öncesi 3'üncü etap çalışmalarında Afyonkarahisar'da hazırlık maçı oynadı. Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımı ile karşılaşan kırmızı beyazlılar 31'inci dakikada Houssam Ghacha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Afyonkarahisar Kocatepe Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 60'ıncı dakikasında Doğukan Sinik'in penaltıdan attığı golle Fraport TAV Antalyaspor maçı 2-0 kazandı.

İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNANACAK

Transfer sürecinde kadroya 10 futbolcu dahil eden Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda başarıyı hedefliyor. Takımdaki deneyimli futbolcular Nuri Şahin ve Hakan Özmert ile genç futbolcuların uyumundan başarıyı hedefleyen teknik direktör Ersun Yanal, takımıyla yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

GENÇLER BODRUMSPOR'A KİRALANDI

Kırmızı beyazlılarda fazla kadro şansı bulamayan 5 genç futbolcu daha fazla oynaması için Bodrumspor'a kiralandı. Maç performansı artması hedeflenen Adem Metin Türk, Sergen Yatağan, Cenk Şen, Halil İbrahim Sevinç, Omar Imeri yeni sezonda Bodrumspor'da forma giyecek.

FOTOĞRAFLI