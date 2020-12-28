Antalyaspor - Hatayspor maçı ertelenebilir

Süper Lig 'in 15.haftasında Antalyaspor ile Hatayspor arasından oynanacak maç yoğun yağış nedeniyle ertelenebilir. Maçın başlamasına az bir süre kalmasına rağmen zemin yağış nedeniyle oldukça ağırlaştı. Maç öncesi yağan sağanak nedeniyle karşılaşmanın ertelenmesi gündeme gelirken yoğun fikstürde mücadele ile ilgili kararı hakem Ramazan Keleş verecek.

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Sanırım maç ertelenecek. Sahada top sekmiyor. Yarına ertelenme durumu var" ifadelerini kullandı















