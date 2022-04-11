Antalyaspor - Hatayspor l Analiz

44 puan -1 averaj ile 10. sırada yer alan Antalyaspor , 48 puan 2 averaj ile 8. sırada yer alan Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Nuri Şahin ile kötü başladığı sezonda toparlanmayı başaran Antalyaspor, ligde 9 maç kaybetmeyerek güzel bir seri yakaladı. Savunma performansıyla dikkat çeken Akdeniz ekibi son 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü. Hücum hattında ki oyuncu kalitesiyle gol bulmakta zorlanmayan Antalyaspor oynadığı maçlarda gol girişim etkinliğini sürdürüyor.

Hatayspor ligde kendi evinde ne kadar iyi performans sergiliyorsa deplasman mücadelerinde tam tersi performans sergilemeye devam ediyor. Bu sezon 16 deplasman maçının 11’inde puan kaybeden konuk ekip, son 5 deplasman maçında sadece 2 puan alaildi. Ömer hocanın az da olsa Avrupa kupalarına katılım şansını devam ettirmek için farklı bir performans sergilemesini bekleyebiliriz.