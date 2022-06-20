Antalyaspor, yeni sezon öncesinde iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Soner Aydoğdu'ya imza attıran Antalyaspor, takımın kaptanı Hakan Özmert ile de sözleşme yeniledi. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Akdeniz ekibiyle 1 yıllık anlaşma sağladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yöneticiler, ve antrenörler katıldı. Çetin, kaptan Özmert ile imza masasında olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Özmert'in Antalyaspor'a 4 buçuk yıldır hizmet verdiğini belirten Çetin, "Takımımıza emeği çok. Kendisinden gelecek yıl da beklentimiz çok yüksek. İnşallah seneye Hakan Özmert ile tekrardan bu imza masasına otururuz. Özmert'in takım içindeki duruşu ve aile yapısı Antalyaspor felsefesinin tam olarak yansımasıdır. Kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Hakan Özmert, geçtiğimiz sezonun başında da yönetimle bir araya gelerek 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.