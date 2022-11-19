Geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Antalyaspor’da tüm dikkatleri üzerine çeken ve 35 maçta 15 gol atan Haji Wright için Güney ekibi yaz döneminde önemli bir bonservis bedeli ödedi. Kırmızı-Beyazlılar, 1.9 milyon Euro karşılığında 24 yaşındaki santrforun bonservisini Danimarka ekibi Sönderjyske’den aldı. Wright da ligde geride kalan 13 maçlık periyotta bunun karşılığını fazlasıyla verdi.





Avrupa kulüpleri izleyecek

Forma giydiği 12 maçta 9 gol, 1 asistlik performans gösteren yıldız oyuncu, ABD Milli Takımı ile Katar’da boy gösterecek. Tam 24 yıl sonra Antalyaspor’un Dünya Kupası’na gönderdiği ilk isim olan Wright’tan beklenti büyük. Kırmızı-Beyazlı yönetim, başarılı forvetin turnuvada sergileyeceği performansla çok ciddi teklifler getirebileceğini düşünüyor.





12 maçta 9 gol, 1 asist

Antalyaspor, Haji Wright’ın sonraki transferinden yaklaşık 10 milyon Euro bekliyor. Bazı Avrupa kulüplerinin Dünya Kupası’nda 24 yaşındaki golcüyü yakından takip edeceği öğrenildi. 24 yaşındaki dev santrfor, ligde çıktığı 12 maçta 9 gol atarken, 1 de asist yaptı.



