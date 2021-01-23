Antalyaspor, haftayı bay geçecek

Tolga YILDIRIM- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, ligin 20'nci haftasını bay geçip, ardından İttifak Holding Konyaspor deplasmanıyla devreyi tamamlayacak. Süper Lig'de 19 hafta sonunda hakemler tarafından en az penaltı çalınan iki takım Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19'uncu haftasını Trabzonspor beraberliğiyle tamamladı. Kırmızı beyazlılar geride kalan maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle 25 puan topladı. Sahasında oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda ise 1 galibiyet, 3 yenilgi, 5 beraberlik elde etti. Ligin 20'nci haftasını bay geçecek Fraport TAV Antalyaspor, 21'inci haftada ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşılaşacak. Trabzonspor karşılaşması sonrası izin yapan kırmızı beyazlılar, yarın antrenmanlara başlayacak.

Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuları ilk devrenin son karşılaşmasında 24 Ocak Pazar günü İttifak Holding Konyaspor deplasmanından puanlarla dönmeyi hedefliyor.

PENALTI FAKİRLERİ

Süper Lig'de 19 hafta sonunda hakemler tarafından en az penaltı çalınan iki takım Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa oldu. İki takım 19 hafta sonunda 1'er kez penaltı atışı kullanırken, en çok penaltı Galatasaray lehine çalındı.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon tek penaltısını 17'nci haftada kendi sahasında oynadığı ve 3-1 kazandığı maçın 19'uncu dakikasında Hakan Özmert'in ayağından buldu. Kasımpaşa ise deplasmanda 4-3 kazandıkları maçta kazanırken, topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

EN ÇOK GALATASARAY'A

Süper Lig'de hakemler 19 hafta sonunda toplam 85 kez penaltı düdüğü çaldı. 85 penaltının 22'si üç büyükler olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lehine oldu. Penaltı atışı konusunda ise zirvede 8 kez ile Galatasaray bulunuyor. Sarı kırmızılı takımı 7'şer penaltı ile Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

85 PENALTININ 17'Sİ KAÇTI

Süper Lig'de hakemler tarafından toplam 85 kez penaltı kararı verirken, 17 kez topun başına geçen futbolcular atışı değerlendiremedi. Galatasaray, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor kendi lehlerine çalınan bütün penaltı atışlarını golle sonuçlandırdı. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümrük 2'şer, Beşiktaş, Ç. Rizespor, İH Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, HES Kablo Kayserispor Yukatel Denizlispor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ise 1'er kez penaltı atışından yararlanamadı.

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