Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in açılış haftalarında oynadığı son beş iç saha maçını kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı. Göztepe ise ligde son 4 yılda çıktığı ilk hafta maçlarında yalnız tek galibiyet alabildi. İzmir temsilcisi, yalnız geçen sezon ilk sınavda Denizlispor 'u 5-1 yenebildi. Tam kadro maça çıkacak olan iki takım da yeni sezona galibiyetle başlayıp moral depolamak istiyor.

Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Göztepe maçını Yasin Kol yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Açılış maçlarında zorlanıyor

Göztepe, 2019-2020 sezonunda yine Antalyaspor'a iç sahada 1-0 yenilirken, 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor'la evinde oynadığı açılış karşılaşmasını 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe 'yle ilk hafta 2-2 berabere kaldı.

Yıllar sonra ilk kez bu sezon lige deplasmanda başlayacak Göztepe, Antalyaspor'u yenerek maratona moralli bir giriş yapmayı hedefliyor. Sezon öncesi dış transferde Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik, Kahraman ve Atakan Rıdvan'la sözleşme imzalayan, Şefik'i alır almaz kiralık yollayan sarı-kırmızılılar bu hafta transferde hamle yapmayıp lige odaklanacak. Göztepe, takımın ilk haftalardaki performansına göre transferde adım atacak.



