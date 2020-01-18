Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe 3 puan mücadelesi verecek. Antalyaspor sahasında kazanarak kötü gidişine son vermek istiyor. İlhan Palut yönetiminde çıkış yakalayan Göztepe ise bu çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Göztepe, Süper Lig’de ikinci devreye Antalya’da başlayacak Süper Lig’de ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor’a konuk olacak. Göztepe deplasmanda kazanmak istiyor. Antalyaspor ise ikinci yarıya iyi başlamak için saha ve seyirci avantajıyla galibiyet arayacak.
Antalyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Antalyaspor’la üst üste ikinci maçına çıkacak Göztepe, rakibiyle 16 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ilk maçta 4-3 mağlup olmuştu.
Göztepe’de kırmızı kart cezalısı Titi müsabakada forma giyemeyecek, Alpaslan Öztürk, Andre Poko ve Wallace Reis’in ise sakatlıkları bulunuyor.
İki takımın arka arkaya üçüncü randevusu ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir’de olacak.
- Antalyaspor’la 9. randevu
Antalyaspor’la Süper Lig’de 9. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 10 gol atıp, kalesinde aynı sayıda gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
İzmir temsilcisi, Antalyaspor’la deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada ise 1 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.