Antalyaspor - Göztepe CANLI
Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Son 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran Akdeniz ekibi, Göztepe'ye karşı galibiyet alarak küme düşme potasını yaşamak istemiyor. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise Antalya'da galibiyet hasretine son vermeye çalışıyor. Maçta ilk düdük çaldı.
Son 3 maçtır kazanamayan Göztepe, Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Küme düşme potasıyla arasında 6 puan bulunan, son 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran Antalyaspor, rakibini yenerek alt sıralarla puan farkını koruyup, kalan haftalarda stres yaşamak istemiyor. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise Antalya'da galibiyet hasretine son vermeye çalışıyor. Maçta ilk düdük çaldı.
Antalyaspor - Göztepe muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Podolski (K), Kudriashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin, Veysel.
Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Diabate, Soner, Halil, Jahovic.
Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...