Antalyaspor - Göztepe (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu mesaisi bugün de devam ediyor. Saat 18.00’de başlayan Antalyaspor-Göztepe maçında Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Süper Lig’de kalma mücadelesi verecek olan Akdeniz ekibinde teknik direktör Tamer Tuna, sezon başında görev yaptığı Göztepe’ye karşı rakip oldu.

Antalyaspor - Göztepe ilk 11'ler:

Antalyaspor: Ferhat, Cengiz, Chico, Celustka, Bünyamin, Charles, Ufuk, Harun, Yekta, Fredy, Mukairu.

Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Castro, Mossoro, Batuhan, Halil, Deniz