Antalyaspor Göztepe, Alanyaspor Kasımpaşa ile eşleşti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki rakibi Göztepe olurken, Aytemiz Alanyaspor ise Kasımpaşa ile eşleşti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekiminde Antalyaspor, Göztepe ile eşleşti. Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Çift maç eleme usulü gerçekleştirilecek turda, Antalyaspor ilk maçını Antalya Stadyumu'nda oynayacak. Süper Lig'de Antalya temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un rakibi ise Kasımpaşa oldu.