Antalyaspor-Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Geçen sezonun iyi ancak bu sezonun beklentilerin altında takımları; Antalyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde, 'Antalyaspor-Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemel 11'ler ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Geride bıraktığımız sezonun iyi ancak bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımı; Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin'li Akdeniz temsilcisi 4 maçlık galibiyet hasretlerine taraftarı önünde nokta koymak istiyor. Trabzonspor ve Ümraniyespor'a karşı gol atamadan kaybeden Karadeniz ekibi de kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor.
Antalyaspor-Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak zorlu mücadele 13.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Antalyaspor-Giresunspor muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Alperen, Ömer, Cemali, Veysel, Ufuk, Fernando, Bünyamin, Güray, Nakajima, Adriano, Sinna.
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Sainz, Rahmettullah, Bajic.