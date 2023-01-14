Geride bıraktığımız sezonun iyi ancak bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımı; Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin'li Akdeniz temsilcisi 4 maçlık galibiyet hasretlerine taraftarı önünde nokta koymak istiyor. Trabzonspor ve Ümraniyespor'a karşı gol atamadan kaybeden Karadeniz ekibi de kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor.

Antalyaspor-Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak zorlu mücadele 13.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Ömer, Cemali, Veysel, Ufuk, Fernando, Bünyamin, Güray, Nakajima, Adriano, Sinna.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Sainz, Rahmettullah, Bajic.