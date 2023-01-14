CANLI | Antalyaspor-Giresunspor

Geride bıraktığımız sezonun iyi ancak bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımı; Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor

Nuri Şahin'li Akdeniz temsilcisi 4 maçlık galibiyet hasretlerine taraftarı önünde nokta koymak istiyor. Trabzonspor ve Ümraniyespor'a karşı gol atamadan kaybeden Karadeniz ekibi de kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ ANLAR

Maç başladı.

GOL | Dördüncü dakikada Doğukan Sinik'in soldan içeriye kat ederek yaptığı sert vuruşta top köşeden filelere gitti: 1-0.

Antalyaspor-Giresunspor maçı hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanan zorlu mücadele 13.30'da başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

Antalyaspor-Giresunspor 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Adriano, Güray, Ufuk, Larsson, Ömer, Doğukan, Sinan, Veysel.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Meija, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.