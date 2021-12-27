Antalyaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Nuri Şahin yönetiminde bir değişim yaşayan Antalyaspor Türkiye Kupası'nda sezonun flaş sonuçlar alan ekibi Giresunspor'la karşılaşacak. İki takımda bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan yaşanıyor. Süper Lig ekipleri Antalyaspor'la Giresunspor Türkiye Kupası'nda zorlu maçta karşı karşıya gelecek. İki takımda mücadeleyi kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor.
Antalyaspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antalya Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Türkiye Kupası maç programı
28 Aralık Salı:
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)
21.00 Galatasaray -Altaş Denizlispor (Nef)
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş -Altay (Vodafone Park)