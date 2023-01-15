Antalyaspor-Giresunspor düellosunda kazanan yok

Nuri Şahin yönetiminde harikalar yaratan Antalyaspor, bu sezon ise geçen yıl ile kıyaslandığında siyah ve beyaz kadar farklı! Son 4 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi, bu kötü seriye Giresunspor karşısında son vermek için çıktı. Sezon başında Hull City'e gönderilip, yeniden sezon sonuna kadar kiralanan Doğukan Sinik, ayağının tozuyla geri dönüp, 4'te takımını öne taşıdı: 1-0. İlk yarıda karşılıklı ataklar devam ederken, Borja Sainz, skoru eşitledi: 1-1. İkinci devreye ev sahibi hızlı başladı, 59'da Luiz Adriano, bir kez daha tabelayı değiştirdi: 2-1. Fakat 2 dakika sonra Fernando direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede ön plana çıkan bir diğer detay ise Antalya'nın verdiği pozisyonlar oldu. Nuri Şahin'in öğrencileri, eksik kalmanın da etkisiyle oyundan düştü.

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Nitekim 79'da Riad Bajic'in kafa vuruşundan attığı golle yeniden skor eşitlendi, maçta başka gol sesi çıkmadı: 2-2. Bu arada Doğukan Sinik, 57. dakikada sakatlanıp, yerini Nakajima'ya bıraktı. Geri düştüğü maçlarda 9 puan toplayan Giresunspor ise bu alanda Galatasaray ile zirveyi paylaştı. Antalya'nın ise 3 puan hasreti 5 maça çıktı.

90+ Mertcan Polat



