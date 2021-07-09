Antalyaspor gençlik ateşini yaktı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, bu sezon yaptığı transferlerde genç oyunculara ağırlık veriyor. Kırmızı beyazlı takımın yeni sezon için şu ana kadar kadrosuna dahil ettiği 6 oyuncudan 5'i 20- 23 yaşları arasında olurken, bir tek Güray Vural'ın yaşı 33 oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmeye devam ediyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, hazırlıklarının yanı sıra takımı güçlendirmek adına kadrosuna yeni oyuncular dahil ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, transfer politikasında ise genç oyunculara ağırlık veriyor. Fraport TAV Antalyaspor'un şu ana kadar takıma dahil ettiği oyunculardan 5'inin yaş aralığı 20- 23 arası olurken, bir tek en sonra takıma kazandırılan Güray Vural'ın 33 yaşında olması dikkati çekti.

6 TRANSFERİN 5'İ GENÇ

2021-2022 sezonunda ligdeki hedef olarak ilk 5'i belirleyen Fraport TAV Antalyaspor'da gençlik ateşi de yakılmış durumda. Kırmızı beyazlı ekibin şu ana kadar yaptığı 6 transferin genç yaş ortalaması göze çarptı. Antalyaspor'da bu sezon transfer döneminde kaleci Diogo Sousa (22), Erkan Eyibil (20), Doğukan Nelik (20), Ersin Zehir (23), Sherel Floranus (22) ve Güray Vural takıma dahil edildi.

YAŞINA GÖRE DENEYİMLİ

Hollanda Eredivisie ekibi Herenveen'den takıma kazandırılan genç sağ bek Sherel Floranus, son 3 sezonunda Herenveen takımının formasını terletirken 71 kez sahaya çıktı. Floranus, 71 lig maçında 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. Sağ bek oyuncusu Herenveen forması öncesinde ise 2 sezon boyunca yine Hollanda liginde 49 maçta Sparta Rotterdam forması giydi. Genç defans oyuncusu Rotterdam formasıyla gol atma sevinci yaşayamazken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

LİSBON'DA A TAKIMA YÜKSELEMEDİ

Kırmızı beyazlı ekibin bu sezonki bir diğer yabancı genç transferi ise kaleci Diogo Sousa oldu. Portekiz'in Sporting CP B takımından transfer edilen 1.98'lik genç eldiven Sportig Lisbon ile A takıma yükselme başarısı yakalayamazken, alt yaş kategorilerinde ise 26 kez maça çıkma başarısı gösterdi.

ALMANYA'DAN ON NUMARA ORTA SAHA

Antalyaspor'un bir diğer genç oyuncu transferi ise Almanya 2. Ligi'ndeki St. Pauli takımından orta saha oyuncusu Ersin Zehir oldu. Zehir, profesyonel futbol kariyerine FC St. Pauli'de başlarken, altyapı kariyerinde ise SC Rapid Lübeck, Türkischer SV Lübeck, VfB Lübeck ve FC St. Pauli'de top koşturdu. Genç orta saha oyuncusu 2020- 2021 sezonunda Almanya 4. Lig ekiplerinden VfB Lübeck formasıyla 30 resmi maça çıkarken, 6 kez fileleri havalandırıp, 4 golün de asistini gerçekleştirdi. Genç on numara, FC St. Pauli kariyerinde ise 21 resmi maçta görev yaparken, gol kaydedemeyip 2 asist yaptı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI 6 AY YOK

Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un genç defans oyuncusu Doğukan Nelik'i de gençleştirme operasyonu kapsamında takıma dahil etti. Genç defans oyuncusu geçen sezon Akhisarspor ile 23 maçta forma giyerken, 1 gollük performans ortaya koydu. Milli Takım 'ın alt yaş kategorileri olan U19 ve U21 formalarını da terleten genç oyuncu sezon başı kampında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sezon başı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda ön çapraz bağları kopan Nelik'in 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GENÇ ÜMİT MİLLİ OYUNCU DA TAKIMDA

Akdeniz ekibinin bir başka genç oyuncu transferi ise yine Almanya'dan oldu. Kırmızı beyazlı ekip, Ümit Milli Takım'ın da formasını terleten orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. Mainz tarafından geçen sezon Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımına kiralanan ve burada başarılı performans ortaya koyan oyuncu 25 lig maçında 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Genç oyuncu Ümit Milli takımı formasını 6 kez terletti.

TECRÜBELİ VURAL TAKIMA DAHİL OLDU

Antalyaspor, bu sezon tranfer dönemi açıldığından bu yana 6 oyuncuyu takıma dahil etti. Yapılan transferlerden 5'i 20- 23 yaş arasında oyuncular olan kırmızı beyazlılarda sadece Güray Vural 33 yaşında transfer edildi. Tecrübeli oyuncu Vural, son 2 sezondur Gaziantep FK'da forma giyerken Güneydoğu ekibiyle ligde toplam 62 maça çıkartı. Deneyimli sol kanat oyuncusu Gaziantep FK takımıyla 5 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu. Geçen sezon kırmızı siyahlı ekiple 33 lig, 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıkan Güray Vural, gol atma sevinci yaşamazken 5 asist yaptı.

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