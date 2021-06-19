Antalyaspor gençlerinden milli gurur

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcuları, Adem Metin Türk, Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman, Serdar Poyraz, Apti Mert Çayir ve Mevlüt Emir Gürlek gösterdikleri performansla yaş gruplarında milli takım kampına davet edildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un alt yapısında forma giyen 6 genç futbolcu milli takım kampına davet edilmenin sevincini yaşadı. Son yıllarda genç futbolcuların yetiştirilmesine ve alt yapıya önem veren kırmızı beyazlı kulüpte Adem Metin Türk, Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Serdar Poyraz, U17 Milli Takım 'ın 21-30 Haziran'da Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Mevlüt Emir Gürlek, U16 Milli Takımı'nın 26 Haziran'a kadar İstanbul'da sürecek hazırlık kampı kadrosunda yer aldı.

Kırmızı beyazlı kulüpte gelecek vaat eden futbolculardan Apti Mert Çayir ise U18 Milli Takımımızın 15-25 Haziran'da İstanbul'da 25 Haziran'a kadar devam edecek hazırlık kampında forma giyiyor. Fraport TAV Antalyaspor, genç futbolcuların alt yaş milli takım kampına davetini kulübün sosyal medya hesabından duyurup, başarı diledi.

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