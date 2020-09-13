Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını kazanarak, Süper Lig’e galibiyetle başlamayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde deplasmanda galibiyet arayacak. Fraport TAV Antalyaspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ve Drole forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol, Mehmet Metin, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Veysel, Kudryashov, Nuri, Amilton, Hakan Özmert, Doğukan, Podolski, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Furman, Berat, Sio, Candeias, Ayite, Stancu

Kırmızı beyazlılarda yeni transferlerden Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar İmeri lisansları henüz çıkarılmadı. Kırmızı beyazlı kulübün yurt dışından transfer ettiği 4 futbolcunun lisans işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) onay bekleniyor.