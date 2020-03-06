Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılarda hedef de galibiyet olarak belirlendi.

26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi.

İHA