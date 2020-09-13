Antalyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

CANLI - MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Jahovic’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert’in sert şutu kalecide kaldı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında karambolde kalan topu önünde bulan Soner Dikmen’in şutunu kaleci kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlara girdi. 1-0

Antalyaspor - Gençlerbirliği 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, H. İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol, Mehmet Metin, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



