Antalyaspor genç avında
TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor’un genç oyuncusu Cuma Menize, birçok ekibin radarında. Süper Lig’den Antalyaspor’un yanı sıra farklı kulüplerin de genç oyuncuyu kiralık olarak kadrolarına katmak için nabız yokladıkları öğrenildi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor’un genç oyuncusu Cuma Menize, birçok ekibin radarında. Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Turgutluspor’da Play-Off şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki futbolcu için Süper Lig’den Antalyaspor’un yanı sıra farklı kulüplerin de kiralık olarak kadrolarına katmak için nabız yokladıkları öğrenildi.