Antalyaspor genç avında

TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor’un genç oyuncusu Cuma Menize, birçok ekibin radarında. Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Turgutluspor’da Play-Off şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki futbolcu için Süper Lig’den Antalyaspor’un yanı sıra farklı kulüplerin de kiralık olarak kadrolarına katmak için nabız yokladıkları öğrenildi.