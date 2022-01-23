6 maçtır kazanamayan ve 23 puanla 17. sırada bulunan Antalyaspor ile 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş karşısında noktalanan, 31 puanla 11. basamakta bulunan Gaziantep FK, Süper Lig 'in 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Ateş hattına gerileyen Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Erol Bulut'lu Gaziantep ise deplasmanda 3 puanı kapıp yeni bir seri başlangıcı yapmayı amaçlıyor.

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Gaziantep FK maçını Yasin Kol yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Ribeiro, Poli, Bünyamin, Eren, Doğukan, Ghacha, Wright

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Recep, Furkan, Doğan, Oğuz, Sagal, Maxim, Figueiredo