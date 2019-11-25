Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'la Gaziantep FK, kozlarını paylaşacak. Antalyaspor yeni hocası Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçını evinde ligin yeni ekibi Gaziantep karşısında oynayacak. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile Süper Lig’deki ilk maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig’de Gaziantep FK ile de ilk kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Süper Lig’de 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 15’inci sırada yer aldı. Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran güney ekibi Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı. Gaziantep FK ise 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10. sırada bulunuyor.
Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Bahadır, Tarık, Charles, Amilton, Ufuk, Serdar, Paul, Chahechouhe
Gaziantep FK: Günay, Olkowskı, Kana Bıyık, Papy, Toşca, Moraıs, Chıbsah, Oğuz, Güray, Twuması, Kayode
Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki takım, son maçına 2015 yılında çıktı. Bugüne kadar TFF 1. Lig ve kupa maçlarında 7 kez karşılaşan iki takımdan Antalyaspor, rakibine karşı 5 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Güneydoğu ekibi tek galibiyet elde etti. İki takım Süper Lig’de ise ilk kez karşı karşıya gelecek.