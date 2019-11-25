Antalyaspor yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile Süper Lig’deki ilk maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig’de Gaziantep FK ile de ilk kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Süper Lig’de 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 15’inci sırada yer aldı. Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran güney ekibi Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı. Gaziantep FK ise 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10. sırada bulunuyor.

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Bahadır, Tarık, Charles, Amilton, Ufuk, Serdar, Paul, Chahechouhe

Gaziantep FK: Günay, Olkowskı, Kana Bıyık, Papy, Toşca, Moraıs, Chıbsah, Oğuz, Güray, Twuması, Kayode

Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki takım, son maçına 2015 yılında çıktı. Bugüne kadar TFF 1. Lig ve kupa maçlarında 7 kez karşılaşan iki takımdan Antalyaspor, rakibine karşı 5 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Güneydoğu ekibi tek galibiyet elde etti. İki takım Süper Lig’de ise ilk kez karşı karşıya gelecek.



