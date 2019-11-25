Antalyaspor - Gaziantep FK (CANLI)
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'la Gaziantep FK, kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor yeni hocası Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Gaziantep FK ise kritik deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılamanın hesabını yapıyor. Antalyaspor - Gaziantep maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Antalyaspor yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile Süper Lig’deki ilk maçına çık. Akdeniz ekibi, 12. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Antalyaspor, Süper Lig’de 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 15’inci sırada yer aldı. Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran güney ekibi Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı. Gaziantep FK ise 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10. sırada bulunuyor.
Saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Antalyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler:
Antalyaspor: Ferhat, Bahadır, Charles, Mukairu, Tarık, Ufuk, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan, Chahechouhe
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Güray, Furkan, Diarra, Jefferson, Twumasi, Kayode
Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak iki takım, son maçına 2015 yılında çıktı. Bugüne kadar TFF 1. Lig ve kupa maçlarında 7 kez karşılaşan iki takımdan Antalyaspor, rakibine karşı 5 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Güneydoğu ekibi tek galibiyet elde etti. İki takım Süper Lig’de ise ilk kez karşı karşıya geliyor.