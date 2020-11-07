Antalyaspor galibiyete odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak ligde 4 haftadır süren galibiyet özlemini sona erdirmek istiyor. Kırmızı beyazlılarda Amilton İle Jahovic kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın 13.30'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçı Serkan Tokat yönetecek. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa deplasmanının hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor'da Amilton İle Jahovic kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayacak. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı devam eden Serdar Gürler, Drole, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik de maçta forma giyemeyecek.

SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

Fraport TAV Antalyaspor rakibi Kasımpaşa karşısında oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7'sini kazandı. Kasımpaşa, tek galibiyetini geçen sezon sahasında aldı. Kırmızı beyazlıların Süper Lig'e döndüğü 2015-2016 sezonundan bu yana en fazla mağlup ettiği rakibi 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Kasımpaşa oldu. Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçında da mağlubiyet almayan ve bu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapatan Kasımpaşa, daha önceki 7 iç saha maçının 6'sını kaybedip en az ikişer gol yedi.

ANTALYASPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçın üçünü kaybeden Fraport TAV Antalyaspor ise aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 23 karşılaşmada aldı. Son Süper Lig maçında Trabzonspor filelerini dört kez havalandıran Kasımpaşa, bu sezon oynadığı ilk 6 karşılaşmada aynı sayıda gol atabildi. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor 110 şut ile kalesine en fazla şut gelen takım konumunda. Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ilk yarılarında kalesinde gören iki ekip bu maçta karşı karşıya gelecek.

PODOLSKİ GOL ATARSA İLKİ YAŞAYACAK

Görev yaptığı son iki karşılaşmada da fileleri havalandıran Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde üç maçlık bir seri yakalayamadı. Kırmızı beyazlıların forveti Lukas Podolski'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Kasımpaşa diğeri ise Fraport TAV Antalyaspor. Podolski iki takıma da Süper Lig'de forma giydiği tüm dönemlerde 3'er gol attı. Podolski, Kasımpaşa karşılaşmasında da fileleri havalandırırsa Süper Lig kariyerinde ilk defa 3 maçlık gol serisi elde edecek.

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