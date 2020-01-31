Antalyaspor galibiyete odaklandı

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Ligde 11 maçtır hasret kaldığı 3 puana geçen hafta Yukatel Denizlispor galibiyetiyle ulaşan kırmızı beyazlılarda moraller yerine geldi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, maçı kazanarak ligde alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da Harun Kavaklıdere, Bahadır Öztürk, Adis Jahovic ile Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın tüm bilet gelirleri Elazığ'daki depremde zarar görenlere bağışlanacak. Antalyaspor yönetimi, taraftarın stadı doldurup maç boyunca takımı desteklemesi çağrısı yaptı.