Antalyaspor, galibiyete odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, 11 hafta maç kazanama durumunu yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdirmeyi istiyor.

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında Antalyaspor, yarın 13.30'da deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçı Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 11 haftadır maç kazanamayan Antalyaspor, Denizli deplasmanında 3 puan alarak kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor'da Nazım Sangare sakatlığı, Amilton ile Hakan Özmert de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Antalyaspor, ligde de çıkış yakalamak istiyor.

Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor'da, yeni transferler Fedor Kudryashov, Sinan Gümüş, Adis Jahovic ile Veysel Sarı'nın kadroda yer alması bekleniyor.

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