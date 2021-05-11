Antalyaspor galibiyet özlemine son vermek istiyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, cumartesi günü ligde oynayacağı Trabzonspor'u yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamazken, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takım bordo mavili takımı yenerek galibiyet özlemini tamamlamak istiyor. Akdeniz temsilcisi, Karadeniz ekibini yenerek son haftalarda küme düşme potasından uzaklaşarak stres yaşamamak ve ligde 5 hafta aradan sonra galibiyet elde etme amacında.

5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlı takım 34'üncü haftada deplasmanda HES Kablo Kayserispor'u Naldo'nun attığı golle yenerken sonrasında oynadığı Çaykur Rizespor (3-2), Atakaş Hatayspor (3-2), Galatasaray (1-0) ve Göztepe'ye (3-2) yenildi. Akdeniz temsilcisi Fatih Karagümrük (2-2) ile berabere kalmayı başardı.

KAYSERİSPOR MAÇINDAN SONRA KALEYİ KAPATAMADI

Antalyaspor, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole de kapatamazken, bir tek Galatasaray maçında rakip takıma gol atamadı. Antalyaspor, ligdeki maçların 3'ünü 3-2, birini de 1-0 kaybetti. Kırmızı beyazlı takım ligdeki son 5 maçında 8 gol atarken,

kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

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