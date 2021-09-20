Antalyaspor galibiyet istiyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında Beşiktaş 'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ligde yükselişe geçmeyi isteyen teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik, 3 mağlubiyetle 5'inci haftayı 4 puanda tamamladı. Antalyaspor, 6'ncı haftada yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet alabilen Antalyaspor, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönmeyi istiyor. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 12 maçında Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray , Hatayspor, Rizespor, Fenerbahçe , Gaziantep FK, Beşiktaş'a yenilirken, Karagümrük, Konyaspor ve Göztepe ile berabere kaldı. Tek galibiyeti ise Rizespor karşısında elde etti.

Antalyaspor'un yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Kırmızı beyazlarda Doğukan Nelik sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Milosevic'in durumu ise maç günü yapılacak kontrollerle belli olacak.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)