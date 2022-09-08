Süper Lig ’de oynadığı son iki maçı kaybeden Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde savunma hattına takviye yaptı. Kırmızı Beyazlılar, Galatasaray ’da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama'yı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Ocak 2019'da 3 milyon Euro'ya kiralanan, Temmuz 2019'da ise 5 milyon Euro bonservisle kadroya katılan tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Sarı Kırmızılı ekipte 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazanan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Taawon'a kiralanan Luyindama'nın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Luyindama, Sarı Kırmızılılarla 3 kupa kazanma başarısı gösterdi.





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Galatasaray transferin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Christian Luyindama'nın Antalyaspor'a kiralandığını KAP'a açıkladı. Sarı Kırmızılı ekibin açıklamasına göre tecrübeli savunmacı için Antalyaspor bedel ödemeyecek. Kongolu stoperin 1 milyon 50 bin Euro'luk maaşının 500 bin Euro'luk kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği duyuruldu.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama Nekadio’nun 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Antalyaspor A.Ş. ile anlaşılmıştır. Futbolcunun net 1.050.000 EUR’luk 2022-2023 sezonu ücretinin net 500.000 EUR’luk kısmı şirketimiz tarafından karşılanacaktır.