Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor’da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı.

İHA