Antalyaspor Galatasaray'a bileniyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Mart 2019, Salı 16:07
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Antalyaspor Galatasaray'a bileniyor

Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor’da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı. 

İHA

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