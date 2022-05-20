51 puanla 11. sırada yer alan Galatasaray , Süper Lig 'in 38. ve son haftasında 58 puanla 7. basamakta bulunan Antalyaspor'a konuk olacak. Kabus gibi bir sezon geçiren Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermeye çalışacak. Nuri Şahin ile muhteşem bir çıkış yakalayan ve 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor ise seyircisi önünde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Galatasaray 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis

Nuri Şahin'le süper seri!

Sezon ortasında Antalyaspor’un hocası görevine getirilen ancak maçlarda yedek oyuncu olarak listede yer alan Nuri Şahin, Kırmızı- Beyazlılar’ı performans anlamında ligin en iyilerinden biri haline getirdi. Nuri’li Antalya, an itibarıyla ligde 10 galibiyet ve 5 beraberlikle, en uzun yenilmezlik serisine sahip takım ve bu süreçte de maç başına 2.7 gol ortalamasıyla oynuyor.

Son 5 Süper Lig maçını da kaybetmedi

Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor’a konuk olduğu son 5 Süper Lig maçını da kaybetmedi. Aslan bu süreçte Akdeniz temsilcisini 3 kez yendi ve 2 kez de berabere kaldı. Antalya, son galibiyetini 2015- 2016 sezonunda sahasında 4-2’lik skorla elde etmişti. Genel tabloya baktığımızda ise ligde Cim Bom, son 11 mücadelede 8 kez kazandı ve 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu isimlerin son maçları

Sezona Antalya’da nokta koyacak Sarı-Kırmızılılar’da birçok oyuncu için Galatasaray dönemi sona erecek. Başta Arda Turan olmak üzere Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Semih Kaya’nın yanı sıra kiralık oyuncular Pulgar ve Pena ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden Arda’nın, kulüpteki geleceğinin ise seçimlerden sonra netlik kazanacağı konuşuluyor.

52. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı Beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Antalyaspor 46 golle karşılık verdi.

Deplasmanda 4 galibiyet aldı

Galatasaray ligde bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı Kırmızılılar bu mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aslan 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesini 29 gole kapatamadı. Cimbom dış sahada son olarak Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve 0-0 berabere kaldı.