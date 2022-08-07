Antalyaspor - Galatasaray maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz sezonu 59 puanla 7. sırada bitiren Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde ilk kez yaz kamp dönemi geçirdi ve genç çalıştırıcı ile ilk kez yeni bir sezona "Merhaba" diyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Doğukan Sinik, Hull City yolcusu oldu. Naldo ile sözleşme yenilenmedi ve serbest kaldı. Bahadır Öztürk, Rizespor 'a kiralandı; Harun Alpsoy, Bodrumspor'a gitti. Naldo yerine stoper bölgesine Ömer Toprak takviyesi yapıldı. Orta alana Soner Aydoğdu, sol beke Cemali Sertel (kiralık) geldi. Kalede rekabeti artırmak için İstanbulspor'la sözleşmesi sona eren Alperen Uysal alındı. Ve belki de en önemlisi, geçen sezon kiralık olarak takımda olan ve 14 gol atan Haji Wright'in tapusu Sonderjyske'den alındı. TD Nuri Şahin, son hazırlık maçında Borussia Dortmund'a karşı beklerde Bünyamin Balcı ve Gürey Vural'ı; kanatlarda Alassane Ndao ve Gökdeniz Bayrakdar'ı kullanmıştı. Savunmanın merkezinde "Veysel Sarı & Kudriashov", orta alanın merkezinde ise Fernando Martins ile Fredy oynadı.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI

2021/22 sezonunu 13. sırada bitiren Galatasaray 'da yönetim ve teknik heyet değişti. Domenec Torrent yerine artık takımın başında Okan Buruk olacak. Başkan Dursun Özbek de geçen yılın izlerini silmek için transferde kesenin ağzını açtı... Sarı-kırmızılı kafile Antalya'ya giderken İtalya ve Belçika'dan Lucas Torreira ile Dries Mertens'i kapıp geldiler. Konyaspor 'dan Abdülkerim Bardakcı, Altay'dan Kazım Karataş, AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö, Lyon'dan Leo Dubois, Benfica'dan Haris Seferovic (kiralık) ve Porto'dan Sergio Oliveira takviyeleri de yapıldı. Dubois sakatlığı nedeniyle deplasmana götürülmedi. Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da kafilede yer almadı. Alpaslan Öztürk (kira), Marcao (satış), Mbaye Diagne (serbest), Mostafa Mohamed (kira), Ryan Babel (serbest), Aytaç Kara (kira) ve Olimpiu Morutan (kira) yeni sezona girerken takımdan ayrılan isimler oldu... Okan Buruk, "Kerem, Seferovic & Yunus" hücum üçlüsüyle maça çıkacak. Kalede Fernando Muslera, stoperde "Nelsson & Abdülkerim" olacak. Orta alanda Sergio Oliveira'nın yeri garanti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 12 lig maçında Antalyaspor'un galibiyeti yok! (8 Galatasaray galibiyeti - 4 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 5 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %37'lik kesim zorlu maçta Galatasaray'ı bir adım önde görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve Antalya'da en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO’NUN TERCİHİ

Galatasaray yerinde transferler yapmaya devam ediyor. Seferovic hamlesine çok olumlu bakıyorum. Orta sahaya yapılan takviyeler de pozitif. Nuri Şahin mutlaka Galatasaray için bir plan doğrultusunda ilerleyecektir. Zor maçta Galatasaray kaybetmez.