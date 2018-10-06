Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek istiyor. SArı-Kırmızılı takımda Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Maçın muhtemel 11'leri, yayın detayları ve son bilgiler burada...

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Ekim Cumartesi günü Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Sinan

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.

- Galatasaray’da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

- Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisarspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

Galatasaray, Antalyaspor’a karşı zorlanıyor

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray’ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13’ünde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti. Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0

2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2

2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0

2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4

Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0

2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2

2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3

Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2

2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

2017-2018 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 3 - 0

- Ligde 45. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26’sını Galatasaray, 7’sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

- Antalya’daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya’da 22 maç yaptı. Antalya’daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor’a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.