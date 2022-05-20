Antalyaspor - Galatasaray maçı (CANLI)

51 puanla 11. sırada yer alan Galatasaray , Süper Lig 'in 38. ve son haftasında 58 puanla 7. basamakta bulunan Antalyaspor'a konuk oluyor. Kabus gibi bir sezon geçiren Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermeye çalışıyor. Nuri Şahin ile muhteşem bir çıkış yakalayan ve 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor ise seyircisi önünde sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Yasin Kol ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

3' Fredy ceza yayının hemen gerisinden şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

9' Wright savunma arkasına sarktı, derin pası aldı bir anda kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. ABD'li forvetin şutunu, Uruguaylı kaleci parmaklarının ucuyla çıkarttı.

GOL İPTAL!

21' Babel sol kanattan savunma arkasına kaçan Aanholt'u gördü. Aanholt bekletmeden içeri çevirdi, Berkan kale dibinde topu boş filelere yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

31' Fernando sağ kanattan bindiren Bünyamin'e yolladı, genç oyuncu bekletmeden tekte içeri çevirdi, kale önünde yaşanan karambolde top Wright'ın arkasına düştü, ABD'li oyuncu topuğuyla şansını denedi ancak Muslera'dan gole izin yok!

GOL!

45' Wright bu kez sol kanatta topla buluşup, çizgiye kadar indi, Pulgar'dan sıyrıldı ve içeri çevirdi, Nelsson'a çarpan top yön değiştirdi, Ndao boş kaleye golü yaptı: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Galatasaray 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis

Nuri Şahin'le süper seri!

Sezon ortasında Antalyaspor’un hocası görevine getirilen ancak maçlarda yedek oyuncu olarak listede yer alan Nuri Şahin, Kırmızı- Beyazlılar’ı performans anlamında ligin en iyilerinden biri haline getirdi. Nuri’li Antalya, an itibarıyla ligde 10 galibiyet ve 5 beraberlikle, en uzun yenilmezlik serisine sahip takım ve bu süreçte de maç başına 2.7 gol ortalamasıyla oynuyor.

Son 5 Süper Lig maçını da kaybetmedi

Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor’a konuk olduğu son 5 Süper Lig maçını da kaybetmedi. Aslan bu süreçte Akdeniz temsilcisini 3 kez yendi ve 2 kez de berabere kaldı. Antalya, son galibiyetini 2015- 2016 sezonunda sahasında 4-2’lik skorla elde etmişti. Genel tabloya baktığımızda ise ligde Cim Bom, son 11 mücadelede 8 kez kazandı ve 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu isimlerin son maçları

Sezona Antalya’da nokta koyacak Sarı-Kırmızılılar’da birçok oyuncu için Galatasaray dönemi sona erecek. Başta Arda Turan olmak üzere Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Semih Kaya’nın yanı sıra kiralık oyuncular Pulgar ve Pena ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden Arda’nın, kulüpteki geleceğinin ise seçimlerden sonra netlik kazanacağı konuşuluyor.

52. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı Beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Antalyaspor 46 golle karşılık verdi.

Deplasmanda 4 galibiyet aldı

Galatasaray ligde bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı Kırmızılılar bu mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aslan 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesini 29 gole kapatamadı. Cimbom dış sahada son olarak Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve 0-0 berabere kaldı.