Antalyaspor - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek istiyor.

Not: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Mücadele başladı

Maçın henüz ilk dakikasında uzun topa doğru Muslera kalesini terketti. Seken top bir anda boş kaleye yöneldi. Muslera bu esnada Maicon'la çarpıştı. Top dışarı çıktı. Maicon da bir süre sakatlanarak yerde kaldı.

Maçın ilk sarı kartı 5. dakikada Antalyaspor'dan Maicon'a çıktı.

9.dakikada sağ kanatta Belhanda'nın çizgiye indikten sonra geriye çıkardığı topta, Garry Rodrigues'in şutu kaleci Boffin'de kaldı.

Ndiaye şansını denedi

Mücadelenin 11. dakikasında Onyekuru sağ çizgide topla buluştu. Pasını yerden ceza alanı önüne yolladı. Ndiaye bekletmeden köşeye vurdu. Top auta gitti.

Maçın 21. dakikasında hakem Cüneyt Çakır su molası verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, su molasında ağırlıklı olarak Garry Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e taktikler verdi.

26. dakikada Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Yekta Kurtuluş, Nazım ile paslaşarak ceza sahasına girmeyi başardı. Nazım'ın şutunda son anda Galatasaray savunması araya girdi.

Antalyaspor gole çok yaklaştı

Maçın en tehlikeli pozisyonu 33. dakikada ev sahibi Antalyaspor'dan geldi. Hakan korneri kullandı, Celustka arka taraf doğru indirdi. Arka direkte topla buluşan Diego'nun sert vuruşu üstten auta gitti.

38'de orta alanda topu alan Doukara, Galatasaray ceza alanına doğru hareketlenmek istedi ancak Belhanda'yı geçemedi.

Mücadelenin 40. dakikasında bu kez sarı kart gören isim Galatasaray'dan Sinan Gümüş oldu.

43. dakikada Belhanda, bir verkaçla şut açısı buldu. Vurmak yerine sağda bekleyen Ndiaye'yi gördü. Ndiaye'nin ortası da defanstan sekti.

Penaltı 'VAR'dan iptal

Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı verdi. Ardından VAR'ı inceleyen Çakır, kararını iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İşte 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş

Bu haberi de okudular Antalyaspor - Galatasaray (CANLI)

﻿﻿﻿﻿Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Ekim Cumartesi günü Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Porto maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye’ye ilk 11’de şans verdi.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş ilk 11’ini çıkardı.

Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Antalyaspor’da değişiklik yok

Antalyaspor Teknik direktör Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11’inde değişiklik yapmadı.

Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında Ruud Boffin, Diego Angelo, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Chico, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara ve Hakan Özmert ilk 11’ini sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Abdelaziz Barrada, Mevlüt Erdinç ve William Vainqueur kadroda yer almadı.

Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Antalyaspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.