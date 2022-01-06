Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Beşiktaş 'a penaltılarla kaybedilen Süper Kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, takımında kaçan ilk penaltıyı kullanan 18 yaşındaki Mustafa Erdilman'a da sahip çıktı.

Kendisinin futbol kariyerinden örnekler veren Nuri Şahin, "Beşiktaş'ı ve Önder hocayı tebrik ediyorum. Takımımla gurur duyuyorum. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı kontrolü elimize aldık. Uzatmalarda daha diriydik. Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki… Hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim. Mustafa, inanılmaz bir karakter göstererek penaltıyı atmak istedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum" dedi.

Kupa seromonisinde yaşanan gerginliğe de değinen genç çalıştırıcı, "Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Benim için kazanmaktan çok saygı önemlidir. Kazandığında, kaybettiğinde saygı göstermek önemlidir. Beşiktaş’a hiçbir şey söylemiyorum tabii ki ama bu Rosier kalitesinde bir futbolcuya yakışmadı" ifadelerini kullandı.



