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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tribün gelirleri bağışlandı

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tribün gelirleri bağışlandı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalya Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığı açıklandı.

Antalyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuzun Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi.

Diğer yandan, karşılaşma öncesi tribünlerdeki koltuklara 25 bin Türk bayrağı bırakıldı.

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