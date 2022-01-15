Antalyaspor - Fenerbahçe maçının öne çıkan rakamları

Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe , deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. İkili rekabette konut ettiği son lig maçını 2-1 kaybeden Antalyaspor, 2013'ten bu yana sarı-lacivertli ekipten üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.

Nuri Şahin, Antalyaspor için çok iyi çalışan 3-4-3 dizilişinden uzaklaşmak ve Göztepe 'ye karşı 4-1-4-1 kazanmak için şüpheli bir karar vererek. 4-0 kaybetti. Kötü deneyim kazanan genç teknik adamın bu maçta takımın arka üçlüye geri dönmesini beklemeliyiz.

Fenerbahçe, son maçında Adana Demirspor'a 2-1'lik şok bir yenilgi aldı. Alınan yenilginin ardından İsmail Kartal, kulübün yeni hocası olarak yeniden takımın başına geçti. Son döneminde takımdan gönderilen ve çaresizce takımın başına geçen İsmail hocanın performans anlamında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik Antalyaspor'un şansı İstanbul takımlarına karşı şansı tutmaması. Rakip olduğu son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor bu seride 7 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Son 8 mücadelenin 5'inde sahadan puansız ayrıldı (3).

Karşılaşmanın karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.