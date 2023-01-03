Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk eden ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Antalyaspor, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. 16 puanla 14. basamakta bulunan Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Oyun anlayışımızdan çıktık. Sahamızın durumu belli. Rakibimizin oyun sistemi belli. Sistemde biraz değişikliğe gittik. Önde basmak istedik. İlk yarıda başarılı olduk. İkinci yarıda 15 dakika Fenerbahçe baskı yaptı, çıkamadık yorulduk. Maçtan kopmadık. 90. dakikada attığımız golde hepimizin gördüğü gibi ofsayt kararı verildi. Kararı kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum" dedi.

"VAR KAYITLARINI DİNLESEM BİLE PUAN VERMEYECEKLER"

VAR kayıtlarını dinlemek isteyip istemeyeceği ile ilgili gelen soruya Şahin, "Dinlemek ya da dinlememek... Onun kararını verecek insan değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. Dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. O konulara değinmek istemiyorum, üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" diye cevap verdi.

"RİTİM YAKALAMA KONUSUNDA ZORLANIYORUZ"

Yolun zor olduğunu bildiklerini dile getiren Nuri Şahin, "Türkiye'deki ligde şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz. Oyuncularım. ben, kulüp başkanımız... Ben takımımın mücadelesinden açıkçası gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi" diye konuştu.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirten Şahin, "Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan gelmeyecek geri. Gelmesi imkansız. O konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Bazı şeyleri normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası" dedi.

Luyindama'nın hastalığından dolayı kadroda olmadığını söyleyen Şahin, "Luyindama, ilk kadroda olmadığı günlerde teknik kararımdı. Şimdi hasta. 3-4 gündür de idmana çıkmadı. O yüzden bugün kadroda değil" dedi.







