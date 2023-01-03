Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk eden ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Antalyaspor, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. 16 puanla 14. basamakta bulunan Akdeniz ekibinde teknik direktör Nuri Şahin, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında olduğu gibi pas yapmakta zorlandıklarını belirten Şahin, zeminin elvermemesi nedeniyle geriden pasla çıkmak istemediklerini dile getirdi.

'Gücümüz yetmedi'

Farklı bir sistemde oynadıklarını ve ilk yarı gayet iyi oynadıklarını aktaran genç teknik adam, "İkinci yarı Fenerbahçe oyunun hakimiydi. Fenerbahçe'nin ikinci topları kullandığını biliyorduk. Fenerbahçe gücünü ortaya koydu, üstünlüğü ele geçirdiler. Gücümüz yetmedi. En uygun tabiriyle bunu söylemek lazım." dedi.







