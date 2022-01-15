Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörsüz geçen dönemde kötü gidişatı durduramayan ve takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe , Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a evinde kaybeden, son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Kanarya, Antalya'da kazanıp İsmail Kartal'la birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. 60 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 7 yıl sonra yeniden kulübede yer alacak. Akdeniz ekibi ise ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak ateş hattına yaklaştı. Nuri Şahin ve öğrencileri, Fenerbahçe karşısında kazanıp, kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Poli, Fredy, Güray, Gökdeniz, Doğukan Sinik, Mukairu

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Tisserand, Osayi, Zacj, Sosa, İrfan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun

'Fenerbahçe ruhunu gösterin'

İsmail Kartal, dünkü antrenmanın ardından oyuncularına moral konuşması yaptı. Antalyaspor karşısında işlerinin kolay olmadığına dikkat çeken tecrübeli hoca, “Rakibimiz de bizim gibi çıkış arıyor ve kendi sahalarında olacaklar. Biz gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Sezonun kalan bölümünde çok farklı bir Fenerbahçe izleteceğimizi, Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtacağımızı herkese gösterin. Sizden hem galibiyet, hem de taraftara heyecan verecek bir futbol bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil: Sorumluluk alma zamanı

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil de arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü yıldız, “Şu ana kadar takım olmayı başaramadık. Artık birlik olmamız şart. Aldığımız yenilgilerle taraftarlarımızı nasıl üzdüğümüzü hepiniz görüyorsunuz. Bundan sonra hepimiz sorumluluk almalıyız. Bu kulübü çok iyi tanıyan, yıllarını bu renklere veren yeni bir teknik direktörümüz var. Ona galibiyetle hoş geldin diyelim. Ligde zirveden çok gerideyiz ancak burası Fenerbahçe. Her şartta, her maçı kazanmak bizim hedefimiz olmalı” dedi.

İsmail Kartal'ı yoğun fikstür bekliyor

60 yaşındaki teknik adam, ikinci Fenerbahçe dönemine sıkışık bir fikstürle başlangıç yapacak. Bu akşam Antalya deplasmanına çıkacak olan İsmail Kartal ve öğrencileri, ligde hafta içi mesaisinde çarşamba günü Altay’ı ağırlayacak. Fenerbahçe, 22 Ocak Cumartesi ise ligin dişli takımlarından Sivasspor’a konuk olacak. İsmail Kartal, peş peşe oynanacak bu 3 karşılaşmadan alınacak galibiyetle, bu sezonki kötü gidişi tamamen tersine çevirebileceklerine inanıyor ve bu sürece fırsat gözüyle bakıyor.

Altay ve Mert Hakan yok, 5 oyuncu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de Crespo, Berisha ve Gustavo takıma döndü. Sarı-Lacivertliler’de rehabilitasyon süreci devam eden Altay Bayındır ile Adana Demir mücadelesinde sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ayrıca 5 oyuncu sarı kart sınırında. İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak, Attila Szalai ve Serdar Aziz, bu akşam görev yapıp sarı kart görmeleri halinde Altay ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.

Antalyaspor'da 4 eksik

Fenerbahçe maçı öncesi Kırmızı- Beyazlılar’a Doğukan Sinik’ten güzel haber geldi. Sakatlığını atlatan başarılı kanat oyuncusu, bu akşam sahadaki yerini alabilecek. Antalyaspor’da stoperler Bahadır Öztürk ve Doğukan Nelik ile orta saha oyuncuları Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy ise sakatlıkları nedeniyle zorlu karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca ceza sınırında bulunan Boffin, Güray ve Veysel, bu akşam kart görmeleri halinde Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

İşler iyi gitmiyor

Akdeniz ekibi, Nuri Şahin yönetiminde çıkışa geçmişti. Ancak Antalyaspor’da da son dönemde işler iyi gitmiyor. Kırmızı-Beyazlılar ligde son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak ateş hattına yaklaştı. Nuri Şahin ve öğrencileri de Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Antalyaspor, rakibiyle ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Sezonun ilk yarısındaki mücadelede Sarı-Lacivertliler 2-0 galip gelmişti.