Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor Fenerbahçe maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Erol Bulut yönetiminde sezonu yenilgisiz sürdüren Fenerbahçe ise galibiyet serisini bu maçta da devam ettirme peşinde. Sarı-lacivertli takımda bu önemli maç öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Kudryaskov, Ersan, Naldo, Veysel, Gökdeniz, Nuri Şahin, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill

Fenerbahçe: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Valencia, Samatta.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, yarın sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.











