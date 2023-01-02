Fenerbahçe , Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası Hatayspor'u 4-0'la geçen Jorge Jesus'un ekibi, haftaya Galatasaray 'ın 1 puan gerisinde 2. sırada girdi. Haftaya Sarı Kırmızılılar'la derbiye çıkacak Kanarya, Antalya'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Jesus, ceza sınırında bulunan iki önemli isim Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo’yu Galatasaray maçını düşünerek yedek soyundurabilir. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Ankaragücü ve Başakşehir'e kaybederek ateş hattına doğru gerileyen 14. basamaktaki Nuri Şahin'li Antalyaspor ise zorlu maçta kötü gidişata son verme peşinde olacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın akşam Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Soner, Fernando, Gökdeniz, Fredy, Larsson, Wright

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Arao, Crespo (Zajc), Alioski (Ferdi), İrfan, Batshuayi, King

Jorge Jesus'un büyük endişesi

Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor ile oynadıktan sonra pazar günü Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesine çıkacak. Zorlu deplasman öncesi Jorge Jesus’u fazlasıyla endişelendiren bir konu var: Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo’nun ceza sınırında olması. İki oyuncu, Antalya'da forma giyip sarı kart görmeleri halinde kritik derbide takımı yalnız bırakacak. Ferdi ve Crespo’nun hem oynadıkları pozisyon hem de oyun stilleri nedeniyle kart görmeye yatkın olmaları, Jesus’u düşündürüyor. Alioski’nin tamamen hazır olması, orta sahada ise zaten birçok seçeneği bulunması nedeniyle tecrübeli teknik adam, bu ikiliyi Antalyaspor mücadelesinde kulübede tutarak Galatasaray derbisine saklayabilir. Jorge Jesus’un bu konudaki kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.

Batshuayi şova hazır

Fenerbahçe, hafta boyunca Antalyaspor mücadelesine yönelik taktik hazırlıklar gerçekleştirdi. Hücum organizasyonları ve çift kale maçlarda adeta yıldız gibi parlayan bir isim vardı: Michy Batshuayi... Belçikalı forvet, idmanda adeta gol olup yağdı. Ne savunmadaki arkadaşları ne de kaleciler, 29 yaşındaki golcüyü durdurabildi. Batshuayi’nin zorlu maç öncesi sergilediği bu performans, Jorge Jesus’u fazlasıyla mutlu etti. Portekizli teknik adam, öğrencisinin idmanlardaki bu müthiş formunu Antalyaspor mücadelesine de taşımasını umuyor. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı yıldız, sezon genelinde ise 16 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Golcü oyuncu son dönemde özellikle Joshua King ile iyi bir uyum yakaladı.

3 eksikle gittiler

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının son provasını sabah saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştirdi. SarıLacivertliler daha sonra özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Antalya’ya gitti. JorgeJesus, sakatlığı bulunan yanı sıra çalışmalara başlamalarına rağmen riske etmek istemediği Luan Peres ve Enner Valencia’yı kafileye dahil etmedi. Fenerbahçe, maçı oynadıktan hemen sonra özel uçakla İstanbul’a geri dönecek.

Fenerbahçe kafilesi

■ Kaleciler: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

■ Savunma: Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski.

■ Orta saha: Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln, Arda Güler, İrfan Can Kahveci.

■ Hücum: Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

Kadir Sağlam ile ilk maç

Merkez Hakem Kurulu, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleiçin Kadir Sağlam’ı atadı. Yardımcı hakemler ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu oldu. Sağlam, daha önce Sarı-Lacivertliler’in hiçbir maçında düdük çalmamıştı. Antalyaspor ise Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmalarda, geçen sezon Hatayspor’u 4-1 mağlup ederken, bu sezon sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 kaybetti. Bu maçta Kasımpaşa lehine bir penaltı kararı çıkarken, Antalyalı Fredy son anlarda kırmızı kart gördü.

Antalyaspor çıkış peşinde

Akdeniz ekibi, Dünya Kupası arasından önceligde 3’te 3 yapmıştı. Beşiktaş maçı ise Taksim’deki hani terör saldırısı nedeniyleertelenmişti. Antalyaspor’un aradan dönüşü ise sancılı oldu. Nuri Şahin’in öğrencileri öncesahasında Ankaragücü’ne, ardından deplasmanda Başakşehir’e 2-0’lık skorlarla kaybetti. Ekonomik sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar’da futbolculara ödemelerin yapılmadığı iddiaları var. Antalya her şeyerağmen güçlü rakibi Fenerbahçe’yi yenerek yeni bir çıkış başlatmak istiyor.

Son 5 maçta 3 beraberlik

Antalyaspor ileFenerbahçe, ligde 53 kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler rakibinekarşı 33 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti ve11 kez Akdeniz ekibi kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son 5 karşılaşmada ise KırmızıBeyazlılar hiç 3 puana uzanamadı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 2’sinde galip gelirken, 3 müsabakada puanlar paylaşıldı. İki ekibin son karşılaşması, geçen sezon İsmail Kartal’ın SarıLacivertliler’in başındaki ilk maçıydı ve1-1 sona ermişti.