Antalyaspor - Fenerbahçe maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından Ankaragücü ve Başakşehir yenilgileriyle dönen Antalyaspor, 14 maç sonunda 16 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlı ekipte Shoya Nakajima, Alassane Ndao, Houssam Ghacha ve Christian Luyindama sakat. Sakatlığını atlatan Güray Vural'ın durumu maç saati netlik kazanacak. Güray yetişmezse sol bekte Cemali Sertel forma giyecek. Fernando Lucas Martins de iyileşti. TD Nuri Şahin görev verirse orta alandaki yerini alabilecek. Nuri Şahin, Belçikalı kaleci Ruud Boffin'i kesip eldivenleri Alperen Uysal'a vermişti. Alperen 7 lig maçında 11 gol yedi, sadece 1 maç kalesini gole kapayabildi. Başakşehir karşısında stoperde "Ömer Toprak & Fedor Kudryashov" birlikteliği görmüştük. Veysel Sarı'yı yeniden ilk 11'de izleyebiliriz.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI!

Trabzonspor yenilgisini Hatayspor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe 'de ise Luan Peres ve Enner Valencia, Antalyaspor kamp kadrosunda yer almadı. TD Jorge Jesus'un 3'lü mü yoksa 4'lü mü tercih edeceği yine belirsiz ancak Attila Szalai, Willian Arao, Michy Batshuayi ve Joshua King'in her iki düzende de ilk 11'de olmaları kesin gibi. 3'lü tercih edilirse Serdar Aziz ve Gustavo Henrique, Szalai'ye eşlik edecek. Orta alanda Arao'nun yanında İsmail Yüksek ya da Miha Zajc'ı görebiliriz. Sakatlığını atlatan Ezgjan Alioski, sol bek için alternatfiler arasına girdi. 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi öncesinde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında. Ferdi ve Crespo, Antalyaspor karşısında kart görürlerse Galatasaray 'a karşı forma giyemeyecekler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü. (8 maç - 3G 1B 4M)

- Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir lig maçının ilk yarısında kalesinde gol görmedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %50'lik kesim sarı-lacivertlilerin Antalya deplasmanında 3 puana yakın olduğunu düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.