Antalyaspor-Fenerbahçe maçı (CANLI)

Fenerbahçe , Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası Hatayspor'u 4-0'la geçen Jorge Jesus'un ekibi, haftaya Galatasaray 'ın 1 puan gerisinde 2. sırada girdi. Haftaya Sarı Kırmızılılar'la derbiye çıkacak Kanarya, Antalya'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Ankaragücü ve Başakşehir'e kaybederek ateş hattına doğru gerileyen 14. basamaktaki Nuri Şahin'li Antalyaspor ise zorlu maçta kötü gidişata son verme peşinde.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

DİREK

11' Joshua King ceza alanı sol çaprazından sağına çekip uzak köşeye sert vurdu, top üst direkten oyun alaına döndü.

GOL!

14' Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural sol kanattan içeri ortaladı, Haji Wright yerden seken topa kafayı vurdu ve fileleri sarstı. Akdeniz ekibi 1-0 önde.

20' Güray yine sol kanattan bu kez arka direğe ortaladı, Bünyamin iyi bir vuruş yapamıyor, top dışarda.

22' Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Lincoln Henrique direkt kaleyi düşündü ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL İPTAL!

33' Bünyamin uzun top attı, Luiz Adriano ceza alanına girdi, Fredy'e gönderdi, Fredy ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

BİR DİREK DAHA!

43' Ferdi sol kanattan içeri ortaladı, Serdar Aziz kafayı vurdu, top yine üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

55' Szalai sağ kanattan ortaladı, King kafayı vurdu, yan direkten döndü, Batshuayi kale önünde kafayla tamamladı. Skor şimdi 1-1.

PENALTI!

60' Sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Batshuayi kafayı vurdu, Güray Vural'a çarptı top. Pozisyon sonrası VAR kontrolü yapıldı. Hakem Kadir Sağlam, Güray Vural'ın elle oynadığını söyledi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

62' Bathsuayi hata yapmadı, fileleri sarstı. Fenerbahçe 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı!

GOL İPTAL!

65' King sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Rossi gelişine sert vurup ağları havalandırdı ancak pozisyon sırasında Batshuayi-Bünyamin mücadelesinden faul kararı çıktı. Gol iptal...

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi

Batshuayi şova hazır

Fenerbahçe, hafta boyunca Antalyaspor mücadelesine yönelik taktik hazırlıklar gerçekleştirdi. Hücum organizasyonları ve çift kale maçlarda adeta yıldız gibi parlayan bir isim vardı: Michy Batshuayi... Belçikalı forvet, idmanda adeta gol olup yağdı. Ne savunmadaki arkadaşları ne de kaleciler, 29 yaşındaki golcüyü durdurabildi. Batshuayi’nin zorlu maç öncesi sergilediği bu performans, Jorge Jesus’u fazlasıyla mutlu etti. Portekizli teknik adam, öğrencisinin idmanlardaki bu müthiş formunu Antalyaspor mücadelesine de taşımasını umuyor. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı yıldız, sezon genelinde ise 16 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Golcü oyuncu son dönemde özellikle Joshua King ile iyi bir uyum yakaladı.

3 eksikle gittiler

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının son provasını sabah saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler daha sonra özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Antalya’ya gitti. Jorge Jesus, sakatlığı bulunan yanı sıra çalışmalara başlamalarına rağmen riske etmek istemediği Luan Peres ve Enner Valencia’yı kafileye dahil etmedi. Fenerbahçe, maçı oynadıktan hemen sonra özel uçakla İstanbul’a geri dönecek.

Fenerbahçe kafilesi

■ Kaleciler: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

■ Savunma: Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski.

■ Orta saha: Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln, Arda Güler, İrfan Can Kahveci.

■ Hücum: Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

Kadir Sağlam ile ilk maç

Merkez Hakem Kurulu, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele için Kadir Sağlam’ı atadı. Yardımcı hakemler ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu oldu. Sağlam, daha önce Sarı-Lacivertliler’in hiçbir maçında düdük çalmamıştı. Antalyaspor ise Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmalarda, geçen sezon Hatayspor’u 4-1 mağlup ederken, bu sezon sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 kaybetti. Bu maçta Kasımpaşa lehine bir penaltı kararı çıkarken, Antalyalı Fredy son anlarda kırmızı kart gördü.

Antalyaspor çıkış peşinde

Akdeniz ekibi, Dünya Kupası arasından önce ligde 3’te 3 yapmıştı. Beşiktaş maçı ise Taksim’deki hani terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Antalyaspor’un aradan dönüşü ise sancılı oldu. Nuri Şahin’in öğrencileri önce sahasında Ankaragücü’ne, ardından deplasmanda Başakşehir’e 2-0’lık skorlarla kaybetti. Ekonomik sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar’da futbolculara ödemelerin yapılmadığı iddiaları var. Antalya her şeye rağmen güçlü rakibi Fenerbahçe’yi yenerek yeni bir çıkış başlatmak istiyor.

Son 5 maçta 3 beraberlik

Antalyaspor ile Fenerbahçe, ligde 53 kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler rakibine karşı 33 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti ve 11 kez Akdeniz ekibi kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son 5 karşılaşmada ise Kırmızı Beyazlılar hiç 3 puana uzanamadı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 2’sinde galip gelirken, 3 müsabakada puanlar paylaşıldı. İki ekibin son karşılaşması, geçen sezon İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başındaki ilk maçıydı ve 1-1 sona ermişti.