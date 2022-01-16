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Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında geri döndü!

Süper Lig'de ilk devreyi Galatasaray yenilgisiyle kapatan Antalyaspor, ikinci yarının açılış maçında Göztepe'den fark yemişti. Antalyaspor; mağlubiyet serisine evinde son verdi, Fenerbahçe karşısında geriden gelip puan aldı.

16 Ocak 2022, Pazar 13:53 Son Güncelleme:
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Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında geri döndü!

Nuri Şahin'i teknik direktörlüğe getirdikten sonra 6 maçta 4 galibiyet alarak tırmanışa geçen Antalyaspor ardından yine düşüş yaşamıştı. Trabzonspor 'u geriden gelip devirdikleri maçın ardından galibiyeti unutan Kırmızı- Beyazlılar, Fenerbahçe maçına kadar oynadıkları 4 karşılaşmada Kasımpaşa beraberliğiyle 1 puan alabilmişti. Sezonun ilk yarısını deplasmandaki Galatasaray (0-2) yenilgisiyle kapatan Antalya, ikinci devreye ise İzmir'de Göztepe'ye (0-4) mağlup olarak başlamıştı.

Doğukan kurtardı

Haftaya düşme hattının 4 puan üzerinde giren Güney ekibi yenilgi serisine evinde son verdi. Fenerbahçe karşısında geriye düşen Kırmızı-Beyazlılar, Doğukan Sinik'in attığı golle 1 puanı kurtardı.

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