Antalyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı maça hazır

Fraport TAV Antalyaspor, yarın İstanbul’da bir organizasyonda Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi Ülker Stadı’nda yarın saat 21.00’de başlayacak.