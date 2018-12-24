Antalyaspor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, sezon flaş takımlarından Antalyaspor'a konuk oluyor. İlk yarıya tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe en azından ilk yarıyı Antalyaspor galibiyeti ile tamamlamak istiyor. Fenerbahçe'de Valbuena, adalesindeki ağrıları nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.





Maç başladı...

Fenerbahçe, henüz 1. dakikada Soldado ile gole çok yaklaştı. Salih Dursun'un yaptığı büyük hatada Soldado, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol golcünün şutu kaleci Boffin'de kaldı ve Fenerbahçe mücadelenin hemen başında öne geçme şansını kullanamadı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

9. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde Antalyaspor savunması topu ceza sahasının dışına doğru uzaklaştırdı. Slovak stoper Skrtel, dönen topa vuruşunu yaptı fakat top savunmadan geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular hakem Ümit Öztürk'e penaltı itirazları yaptı ancak oyun devam etti.

Kafa kafaya çarpıştılar

16. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mehmet Ekici ve Chico, kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da acı içinde yerde kalırken bir süre sonra Mehmet Ekici ayağa kalktı. Antalyasporlu Chico ise, sedyeyle kenara alındı. Sedyeyle kenara alınan ve doğrudan ambulansa götürülen Chico'nun burnunun kırıldığı belirtiliyor.

Brezilyalı oyuncunun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu.

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Zeki, Yekta, Chico, Serdar, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Andre Ayew, Roberto Soldado