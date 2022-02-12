Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Antalyaspor, son maçında Beşiktaş ile golsüz berabere kalarak sahadan bir puan ile ayrıldı. Nuri Şahin'e göre takım artık ligde kalmak için toplayabildikleri kadar çok puan toplamaya çalışacaklar. Genç teknik adam hücumcu, dinamik bir futbol felsefesi yerleştirme planlarını en azından şimdilik rafa kaldıracağı anlamına geliyor. Akdeniz ekibinin Beşiktaş'a yaptığı savunma ağırlıklı ve kontrollü oyun anlaşı benimsemelerini bekleyebiliriz.

Fatih Karagümrük, son maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Volkan Demirel'in ekibi çok fazla pozisyon yaratırken savunmada birçok açık verdi. İstanbul ekibinin en etkili hücum silahı olan Aleksandar Pesic bir hafta aranın ardından takımdaki yerini alacak.

Fatih Karagümrük daha iyi bir takım olsa da Antalyaspor evinde yenmek zor. Bu mücadelede tarafların sahadan 1 puan almasını bekleyebiliriz.